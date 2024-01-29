Galatasaray'da ayrılık kapıda: Tete

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Tete için gelen teklifler değerlendirmeye alındı. Genç oyuncu takımdan ayrılabilir. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılık kapıda: Tete
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29 Ocak 2024 08:34
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Tete, geldiği günden bu yana beklentileri bir türlü karşılayamadı.

Takımdan ayrılacağı konuşulan 23 yaşındaki futbolcunun, devre arasında gönderilmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray'da ise genç futbolcu için gelen tüm teklifler değerlendiriliyor.

TALİPLERİ VAR

Sarı kırmızılı takımda beklenen çıkışı yapamayan Brezilyalı sağ kanat oyuncusu Tete'ye Rusya ve Brezilya'dan sonra Arap yarımadasından da teklifler geldiği ortaya çıktı.

Arap kulüplerinden yapılan tekliflerin çok cazip olduğu, kiralama bedeli olarak yarım sezon için 3,5-4 milyon euro önerildiği aktarıldı.

G.SARAY'IN BEKLENTİSİ

Galatasaray'ın bonservisiyle göndermek istediği Tete için 10 milyon euroluk bir beklentisi olduğu aktarıldı.

Brezilyalı kanat oyuncusu Tete, çıktığı 27 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. 

 
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