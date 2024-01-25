Galatasaray'da Angelino idmana çıkmadı, ayrılık yakın

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Angelino, idmana çıkmadı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Angelino idmana çıkmadı, ayrılık yakın
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25 Ocak 2024 12:40
Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Angelino, 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma maddesi devreye girmemesi için forma giyemiyor.

İDMANA ÇIKMADI

İspanyol sol bek, önceki günkü idmandan önce bireysel çalışırken, takımla beraber sahaya çıkmadı. İspanyol oyuncunun kısa süre içinde takımdan ayrılması bekleniyor.

3-4 TAKIMLA GÖRÜŞÜYOR

İsmi Roma ile anılan Angelino'nun, 3-4 takımla görüşme halinde olduğu ve kısa süre içinde takımdan ayrılacağı belirtildi.

Galatasaray formasıyla 19 resmi maça çıkan Angelino, bu maçlarda 1 gol 1 asist kaydetti.

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