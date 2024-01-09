Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı için radikal karar!

Galatasaray'da Konyaspor maçında attığı 2 golle ve performansıyla dikkatleri yine üzerine çeken Abdülkerim Bardakcı'ya büyük jest...
Geçen sezonki şampiyonluğun önemli mimarlarından olan, Galatasaray'daki istikrarlı performansıyla A Milli Takımı'nın da bankoları arasına giren Abdülkerim Bardakcı'dan herhangi bir talep gelmemesine rağmen kontratına iyileştirme için harekete geçildi.
Bu sezon 19 milyon 550 bin lira alacak olan ve bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun kontratında düzenleme olacağı ve zam yapılacağı belirtildi.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Abdülkerim'in böyle bir talebi yok ama bu rakamlara oynaması haksızlık olur" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde bu durumu netliğe kavuşturacak. Zam talebinin futbolcudan da gelmemesi büyük takdir topladı.
Yaz döneminde Rusya ve Suudi kulüplerinden teklif alan başarılı stoper için Avrupa'dan teklifler geldiği öğrenildi.
Geçen sezonki şampiyonluğun önemli mimarlarından olan, Galatasaray'daki istikrarlı performansıyla A Milli Takımı'nın da bankoları arasına giren Abdülkerim Bardakcı'dan herhangi bir talep gelmemesine rağmen kontratına iyileştirme için harekete geçildi.
Bu sezon 19 milyon 550 bin lira alacak olan ve bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sene daha sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki oyuncunun kontratında düzenleme olacağı ve zam yapılacağı belirtildi.
Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un, "Abdülkerim'in böyle bir talebi yok ama bu rakamlara oynaması haksızlık olur" dediği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim, önümüzdeki günlerde bu durumu netliğe kavuşturacak. Zam talebinin futbolcudan da gelmemesi büyük takdir topladı.
Yaz döneminde Rusya ve Suudi kulüplerinden teklif alan başarılı stoper için Avrupa'dan teklifler geldiği öğrenildi.