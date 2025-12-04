Galatasaray'da 5 eksik!

Galatasaray, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.
Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle bu maçta görev alamayacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.
Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.
Sarı-kırmızılı takımda 5 futbolcu farklı gerekçelerle bu maçta görev alamayacak.
Sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Ismail Jakobs, Samsunspor'a karşı forma giyemeyecek.
Kırmızı kart cezalısı Roland Sallai'nin yanı sıra bahis soruşturması kapsamında hak mahrumiyeti cezası verilen Eren Elmalı ve Metehan Baltacı da kritik müsabakada takımlarının yanında olamayacak.