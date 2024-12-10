Galatasaray'da 3 istifa beklentisi!

Galatasaray, Sivas deplasmanında 3-2 kazanırken maçtan çok, verilmeyen kartlar tartışma konusu olurken, sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu için başlattıkları istifa kampanyasının kapsamını genişletti.
Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, "Maçtan sonra futbolcularımız yara bere içindeydi. Barış, Sallai, Mertens, Sanchez ve Yunus aldıkları darbeler nedeniyle çeşitli yaralar aldılar. Sivaslı bazı futbolcular kasıtlı olarak sert oynarken hakem de buna prim tanıdı" dedi.
Hatipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kanal kanal açıklamada bulunduğunu belirterek, "Bunun hangi psikolojiyle yapıldığını tahmin etmek zor değil" diye konuştu.
GALATASARAY İSTİFA BEKLİYOR
Sivas maçının hakemi Turgut Doman'ın hakemliğinin sona erdirilmesinin yeterli olmayacağını savunan sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ile Merkez Hakem Kurulu'nun da topluca işi bırakmaları gerektiğini savundu. Hatipoğlu, yayıncı kuruluşun teknik imkansızlıklarının yanı sıra yönetmenlerin bazı pozisyonları bilinçli şekilde ekrana getirmediği ya da geç verdiğini ifade etti.
"HACIOSMANOĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ"
Öte yandan Ekol TV'de konuşan Tanju Çolak, Çolak'ın aktardığına göre, Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüştü. Galatasaray ile ilgili tüm sıkıntıları Erdoğan'a aktardığını öne sürdü.
Tanju Çolak, ayrıca Dursun Özbek'in bu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevden alınmasını talep ettiğini ifade etti.
Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, "Maçtan sonra futbolcularımız yara bere içindeydi. Barış, Sallai, Mertens, Sanchez ve Yunus aldıkları darbeler nedeniyle çeşitli yaralar aldılar. Sivaslı bazı futbolcular kasıtlı olarak sert oynarken hakem de buna prim tanıdı" dedi.
Hatipoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun kanal kanal açıklamada bulunduğunu belirterek, "Bunun hangi psikolojiyle yapıldığını tahmin etmek zor değil" diye konuştu.
GALATASARAY İSTİFA BEKLİYOR
Sivas maçının hakemi Turgut Doman'ın hakemliğinin sona erdirilmesinin yeterli olmayacağını savunan sarı-kırmızılılar, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ile Merkez Hakem Kurulu'nun da topluca işi bırakmaları gerektiğini savundu. Hatipoğlu, yayıncı kuruluşun teknik imkansızlıklarının yanı sıra yönetmenlerin bazı pozisyonları bilinçli şekilde ekrana getirmediği ya da geç verdiğini ifade etti.
"HACIOSMANOĞLU'NU ŞİKAYET ETTİ"
Öte yandan Ekol TV'de konuşan Tanju Çolak, Çolak'ın aktardığına göre, Dursun Özbek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüştü. Galatasaray ile ilgili tüm sıkıntıları Erdoğan'a aktardığını öne sürdü.
Tanju Çolak, ayrıca Dursun Özbek'in bu görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun görevden alınmasını talep ettiğini ifade etti.