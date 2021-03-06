Galatasaray, basketbolda düşme hattına geriledi

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında Darüşşafaka Tekfen ile karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maçı Darüşşafaka 98-87 kazandı ve Galatasaray düşme hattına geriledi.



Sarı-kırmızılılar maça Pierre Jackson, Jordan Crawford, Göksenin Köksal, Brock Motum ve Amile Jefferson beşiyle başladı.



Galatasaray'da 3 basketbolcu maçta çift haneli sayı üretti. Jordan Crawford, 13'ü ilk çeyrekte olmak üzere 24 sayı ile takımın en skoreri oldu. Crawford, bu istatistiğinin yanı sıra 7 ribaunt aldı ve 4 asist yaptı. Brock Motum 16 sayılık katkı verdi. Pierre Jackson ise 12 sayı ve 13 asist ile double-double yaptı.



Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, bu maçın ardından ING Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında oynayacağı Türk Telekom müsabakasının hazırlıklarına başlayacak.



1.P: 28-25



2.P: 19-25 (47-50)



3.P: 13-24 (60-74)



4.P: 27-24



Galatasaray Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, ING Basketbol Süper Ligi'nin 23. haftasında oynadığı Darüşşafaka Tekfen maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.



Bu mücadelede yaptıkları hataları gidermek için daha iyi hazırlanacaklarını ifade eden koç Ekrem Memnun, "Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Bu maça çok umutla bakıyorduk. İyi hazırlandığımızı düşünüyorduk. 21 hücum ribaundu, 17 top kaybı ve bu sebepten yediğimiz 40 küsür sayı olunca konuşulacak pek bir şey kalmıyor. Rakibimizi tebrik ediyoruz. Önümüzdeki maçta daha iyi hazırlanıp bu açıkları kapamaya çalışacağız." şeklinde konuştu.



