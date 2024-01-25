Galatasaray attı, VAR'dan döndü!

Galatasaray, İstanbulspor karşısında 67. dakikada Mauro Icardi ile öne geçti.
Sağ kanattan gelen ortada, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Icardi arka direkte topu ağlara gönderdi.
Hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.
Sağ kanattan gelen ortada, ceza sahasında yaşanan karambol sonrası Icardi arka direkte topu ağlara gönderdi.
Hakem Bahattin Şimşek, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve Icardi'nin ofsayt olduğunu işaret ederek golü iptal etti.