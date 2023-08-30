Galatasaray: 'Ait olduğumuz yerdeyiz'

Galatasaray, Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
Sarı-kırmızılıların paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri yer aldı.
Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.
𝗔𝗶𝘁 𝗼𝗹𝗱𝘂𝗴̆𝘂𝗺𝘂𝘇 𝘆𝗲𝗿𝗱𝗲𝘆𝗶𝘇! 💪@ChampionsLeague 💛❤️#WeAreBack #UCL pic.twitter.com/tjt86EWpKb
— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) August 29, 2023