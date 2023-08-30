Galatasaray: "Ait olduğumuz yerdeyiz"

Galatasaray, Molde maçı sonrası, "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'Ait olduğumuz yerdeyiz'
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30 Ağustos 2023 00:27
Son güncelleme 30 Ağustos 2023 00:29
Galatasaray, Molde'yi geçip Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Sarı-kırmızılıların paylaşımında, geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'nde atılan goller kullanıldı ve "Ait olduğumuz yerdeyiz" ifadeleri yer aldı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma çok sayıda beğeni ve yorumda bulundu.

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