Galatasaray'a yasak direkten döndü!

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı için yollarını ayırdığı Derrick Köhn, sarı-kırmızılı kulübün başını ağrıttı.
Alman Neue Presse, FIFA'nın Hannover'e Derrick Köhn transferinden doğan borcunu kapatmadığı gerekçesiyle Galatasaray'ı transfer yasağı ile tehdit ettiğini yazdı.
MALİYETİ YÜKSELDİ
Sarı-kırmızılı kulübün bunun üzerine Hannover'e 2.5 milyon Euro borcunun yanı sıra 300 bin Euro ceza ödediği belirtildi. Böylece Köhn'ün 4 milyon Euro olması gereken maliyeti 4 milyon 300 bin Euro'ya çıktı.
Sezon başında Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralanan Köhn, 9 müsabakada 447 dakika sahada kalırken 1 gollük katkı sağladı.
Alman Neue Presse, FIFA'nın Hannover'e Derrick Köhn transferinden doğan borcunu kapatmadığı gerekçesiyle Galatasaray'ı transfer yasağı ile tehdit ettiğini yazdı.
MALİYETİ YÜKSELDİ
Sarı-kırmızılı kulübün bunun üzerine Hannover'e 2.5 milyon Euro borcunun yanı sıra 300 bin Euro ceza ödediği belirtildi. Böylece Köhn'ün 4 milyon Euro olması gereken maliyeti 4 milyon 300 bin Euro'ya çıktı.
Sezon başında Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralanan Köhn, 9 müsabakada 447 dakika sahada kalırken 1 gollük katkı sağladı.