Galatasaray'a yasak direkten döndü!

FIFA'nın Hannover'e Derrick Köhn transferinden doğan borcunu kapatmadığı gerekçesiyle Galatasaray'ı transfer yasağı ile tehdit ettiği ifade edildi.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a yasak direkten döndü!
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29 Kasım 2024 09:38
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon kadrosuna kattığı ancak beklediği verimi alamadığı için yollarını ayırdığı Derrick Köhn, sarı-kırmızılı kulübün başını ağrıttı.

Alman Neue Presse, FIFA'nın Hannover'e Derrick Köhn transferinden doğan borcunu kapatmadığı gerekçesiyle Galatasaray'ı transfer yasağı ile tehdit ettiğini yazdı.

MALİYETİ YÜKSELDİ

Sarı-kırmızılı kulübün bunun üzerine Hannover'e 2.5 milyon Euro borcunun yanı sıra 300 bin Euro ceza ödediği belirtildi. Böylece Köhn'ün 4 milyon Euro olması gereken maliyeti 4 milyon 300 bin Euro'ya çıktı.

Sezon başında Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'e kiralanan Köhn, 9 müsabakada 447 dakika sahada kalırken 1 gollük katkı sağladı. 

 
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