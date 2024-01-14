Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi müjde!

Süper Lig'de Galatasaray'ın Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde sarı-kırmızılılara üç iyi haber geldi. Detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Kayserispor maçı öncesi müjde!
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14 Ocak 2024 20:37
Son güncelleme 14 Ocak 2024 22:10
Süper Lig'de Kayserispor'u ağırlayacak Galatasaray'a maç öncesinde iki müjdeli haber geldi.

Sarı-kırmızılı takımın, Sivasspor ile deplasmanda berabere kaldığı maçta sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Davinson Sanchez, Kaan Ayhan ve Sacha Boey Kayserispor maçı öncesi geri döndü.

Galatasaray'ın pazar akşamı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanda Kaan Ayhan, takıma birlikte çalıştı. 

Davinson Sanchez ve Sacha Boey ise takım idmanının bir bölümünde yer alırken sonrasında kendileri için hazırlanan özel program dahilinde ekstra çalışma gerçekleştirdiler. 





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