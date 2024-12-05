Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi!

Galatasaray'da Samsun maçında sakatlanan Senegalli sol bek Ismael Jakobs'un Malmö maçında görev verilmesi durumunda forma giyebileceği öğrenildi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi!
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05 Aralık 2024 10:26
Galatasaray'ın ligin 12. haftasında oynadığı Samsunspor maçının ilk yarısında sakatlanan Senegalli sol bek Ismael Jakobs'tan Sarı-Kırmızılı takıma iyi haber geldi.

RİSKE EDİLMEYECEK

25 yaşındaki futbolcu, 12 Aralık'ta Malmö ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçında teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebilecek.

Yıldız futbolcunun Sivas maçında ise hava şartları nedeniyle riske edilmeyeceği öğrenildi. 

 
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