Galatasaray'a Ismail Jakobs müjdesi!

Galatasaray'ın ligin 12. haftasında oynadığı Samsunspor maçının ilk yarısında sakatlanan Senegalli sol bek Ismael Jakobs'tan Sarı-Kırmızılı takıma iyi haber geldi.
RİSKE EDİLMEYECEK
25 yaşındaki futbolcu, 12 Aralık'ta Malmö ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçında teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebilecek.
Yıldız futbolcunun Sivas maçında ise hava şartları nedeniyle riske edilmeyeceği öğrenildi.
RİSKE EDİLMEYECEK
25 yaşındaki futbolcu, 12 Aralık'ta Malmö ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi maçında teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde forma giyebilecek.
Yıldız futbolcunun Sivas maçında ise hava şartları nedeniyle riske edilmeyeceği öğrenildi.