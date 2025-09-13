Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Eyüpspor'a konuk oldu. Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Mauro Icardi ve 89. dakikada Yunus Akgün attı. Icardi, bu sezon 3. golünü attı. Yunus Akgün ise bu sezon ilk kez ağları havalandırdı.



Galatasaray, bu sonucun ardından ligde 5'te 5 yaptı ve 15 puana ulaştı. Eyüpspor, 4 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında sahasında Galatasaray, Konyaspor'u konuk edecek. Eyüpspor, Gençlerbirliği deplasmanına gidecek.Galatasaray, hafta arasında perşembe günü Eintracht Frankfurt deplasmanında Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçına çıkacak.Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ikas Eyüpspor'a konuk olan Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişiklik yaptı.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Mauro Icardi, 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Berkan Kutlu, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz, Wilfried Singo, Arda Ünyay ile Mario Lemina yer aldı.Okan Buruk, milli maç arasından önce RAMS Park'ta Çaykur Rizespor'u 3-1 yendikleri müsabakanın ilk 11'inde 1'i zorunlu 3 değişiklik gerçekleştirdi.Tecrübeli teknik adam, Nijerya Milli Takımı'ndan sakat dönen Victor Osimhen'in yerine Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü. Buruk, kaleci Günay Güvenç ve orta saha oyuncusu Mario Lemina'nın yerlerine ise yeni transferler Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan'ı oynattı.Galatasaray'ın kadrosuna yeni kattığı Uğurcan Çakır ile İlkay Gündoğan, ilk kez sarı-kırmızılı formayla mücadele etti.Trabzonspor'dan 27,5 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edilen milli kaleci Uğurcan ve Manchester City ile sözleşmesini feshettikten sonra anlaşma imzalanan İlkay, ilk kez Galatasaray formasıyla bir maçta forma giydi.Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sakatlığını atlatmasının ardından ilk kez bir maça ilk 11'de çıktı.Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon 7 Kasım 2024'te Tottenham ile yaptığı UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlanan Icardi, uzun bir sürecin ardından bu sezon formasına kavuştu.Yeni sezonda 3 Süper Lig maçında forma giyen Icardi, bunların tamamında sonradan oyuna girdi. 32 yaşındaki santrfor, ikas Eyüpspor maçıyla 310 gün aradan sonra ilk 11'de sahaya ayak bastı.Teknik direktör Okan Buruk, aldığı transfer teklifi sonrasında ayrılmasına izin verilmediği için mental sorunlar yaşayan milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'ı 2 maç sonra kadroya aldı.Suudi Arabistan temsilcisi NEOM'dan yüksek bir teklif alan ancak transferine izin verilmeyen Barış Alper, bir süre antrenmanlara çıkmadı.Mental sorunlar yaşayan milli futbolcuyu korumak isteyen Okan Buruk, öğrencisini ligin 3. haftadasındaki Zecorner Kayserispor ve 4. haftasındaki Çaykur Rizespor karşılaşmalarında kadroya almadı. Milli arada camiadan özür dileyen Barış Alper Yılmaz'ın Eyüpspor mücadelesiyle kadroya döndü.Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı, milli futbolcuyu tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Taraftarın önüne giden Barış Alper için, "Bu taraftar seninle gurur duyuyor." şeklinde tezahürat yapıldı.Galatasaray taraftarı, kaleciler Uğurcan Çakır ile Günay Güvenç'e destek verdi.Müsabaka öncesinde tecrübeli file bekçisi Günay ile yeni transfer Uğurcan ısınmaya çıktı. Konuk takım taraftarları, Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan'a sevgi gösterilerinde bulundu.Taraftarlar, Fernando Muslera'nın ayrılmasından sonra bu sezonun ilk 4 maçında kaleyi koruyan ve başarılı bir performans sergileyen Günay Güvenç'i de unutmadı.Sarı-kırmızılı futbolseverler, "Günay-Uğur el ele hep beraber tribüne." şeklinde tezahürat yaparak iki file bekçisini tribüne çağırdı. Bu isteği kırmayan Günay ile Uğurcan, tribünler önüne giderek önce taraftarlarını alkışladı, ardından da birbirine sarıldı.Müsabakada Galatasaray'ı yaklaşık 10 bin taraftarı tribünden destekledi.Eyüpspor yönetimi, doğu tribününü konuk takım taraftarları için ayırdı. Tribünlerde büyük boşluklar yer alırken müsabakayı yaklaşık 10 bin sarı-kırmızılı taraftar yerinde seyretti.Galatasaray taraftarları, İsrail'in işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.İç sahada tribünlere Filistin ile ilgili pankartlar açan Galatasaray taraftarı, Atatürk Olimpiyat Stadı tribünlerini de boş bırakmadı. Sarı-kırmızılılar, "Filistin'de insanlık ölüyor" ve Dünya soykırımı canlı canlı izliyor" yazılı pankartlar açtı.Taraftarlar, "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şekilde tezahüratlar yaptı.ikas Eyüpspor'un yeni transferi Kerem Demirbay, ilk kez eski takımı Galatasaray'a karşı forma giydi.Sarı-kırmızılılara 2023 yazında Almanya ekibi Bayer Leverkusen'den transfer olan Kerem, 2 sezonda 2 Süper Lig ve birer Türkiye Kupası ile TFF Süper Kupa zaferi yaşadı.Bu yaz transfer döneminde Eyüpspor'a transfer olan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski takımı Galatasaray'a karşı ilk kez mücadele etti. Müsabaka öncesinde Galatasaray taraftarı tecrübeli oyuncuyu tribüne çağırarak sevgi gösterisinde bulundu.Eyüpspor Teknik Direktörü Selçuk Şahin, son maçın ilk 11'inde 2 değişikliğe gitti.Ev sahibi takım, Galatasaray müsabakasında Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Serdar Gürler, Yalçın Kayan, Kerem Demirbay, Umut Meraş, Svit Seşlar, Deniz Draguş, Prince Ampem 11'i ile mücadele etti.Eflatun-sarılı takımın yedek kulübesinde ise Cengiz Alp Köseer, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Talha Ülvan, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Taras Stepanenko, Mateusz Legowski, Gilbert Mendy ve Umut Bozok yer aldı.Teknik direktör Selçuk Şahin, ligin 4. haftasında 0-0 berabere kaldıkları RAMS Başakşehir müsabakasının ilk 11'inde forma giyen santrfor Umut Bozok'u yedeğe çekerken sakatlığı bulunan sağ bek Lucas Felipe Calegari'yi kadroya almadı.Şahin, bu oyuncuların yerine Umut Meraş ile Ampem'e formayı verdi.İki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri, sahaya "Nefret Yok! Futbol Var!" sloganının yazılı olduğu tişörtlerle çıktı.Kulüpler Birliği Vakfının futbolun birleştirici gücüne vurgu yaparak nefret söylemleri, hakaretler, tehditler ve siber zorbalığa karşı başlattığı kampanya kapsamında iki takımın futbolcuları ve teknik ekipleri, ısınmada önlerinde "Nefret Yok! Futbol Var!" yazılı tişörtler giydi.Futbolcular, müsabaka öncesindeki seremonide de aynı sloganın yazılı olduğu ortak pankartla yer aldı.Galatasaray, mücadelenin ilk dakikalarında Leroy Sane ve İlkay Gündoğan ile rakip kaleyi yokladı.5. dakikada gelişen Galatasaray atağında, Sara'nın ara pasında sol kanattan bindiren Eren ortaladı, Sane'nin gelişine şutu üstten auta çıktı.9. dakikada ise İlkay Gündoğan'ın ceza sahası girişinden gelişine şutu yandan auta gitti.Galatasaray forması giyen İlkay Gündoğan, 23. dakikada bir kez daha kaleyi deneyi. Sane'nin pasında rakip ceza sahasında topla buluşan İlkay'ın şutu üstten auta çıktı.Galatasaray'da Gabriel Sara, 41. dakikada rakip kaleyi yokladı. Sara'nın şutu Eyüpspor kalecisi Felipe'de kaldı. Sara'nın şutu, mücadeledeki ilk isabetli şut oldu.Eyüpspor ile Galatasaray arasındaki mücadelenin ilk yarısının kalan dakikalarında tempo yükselmedi. İki takım da gol bulamadı ve ilk yarı 0-0 sona erdi.Karşılaşmanın ikinci yarısındaki ilk tehlikeli atak Galatasaray'dan geldi. 48. dakikada gelişen atakta Yunus Akgün, Icardi ile paslaşmasının ardından ceza sahasında topla buluştu. Açısı daralan Yunus Akgün'ün şutu yan ağlarda kaldı.Eyüpspor, karşılaşmanın 53. dakikasında golü buldu ancak bu gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. Bu dakikada kullanılan kornerde Umut Meraş, topu kale ağzına indirdi. Robin Yalçın, bu topu ağlara gönderdi. Robin Yalçın'ın pozisyonu için daha sonra ofsayt bayrağı kalktı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 0-0 giden oyunun ardından 57. dakikada oyuncu değişikliği yaptı. Galatasaray'da bu dakikada Barış Alper Yılmaz, Gabriel Sara yerine oyuna dahil oldu. Bu değişiklik sonrası İlkay Gündoğan, 10 numaradan orta sahaya geçti.Galatasaray, 64. dakikada gole çok yaklaştı. Bu dakikada Mauro Icardi'nin ortasında Barış Alper Yılmaz'ın etkili kafa vuruşunu kaleci Felipe kurtardı.GAlatasaray, 69. dakikada bir kez daha gole yaklaştı. Barış Alper Yılmaz'ın bu dakikada ceza sahası içinden vuruşu üst direkten geri döndü.Galatasaray'da 69. dakikada iki oyuncu değişikliği birden yaşandı. Sarı-kırmızılılarda Leroy Sane ve Davinson Sanchez, kenara geldi. Wilfried Singo ve Ahmed Kutucu oyuna dahil oldu.Galatasaray, karşılaşmanın 73. dakikasında 1-0 öne geçti. Bu dakikada gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Ahmed Kutucu, Icardi'yi gördü. Arjantinli yıldız, topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne taşıdı.Galatasaray, hızlı gelişen atakta 89. dakikada Yunus Akgün ile bir gol daha bularak Eyüpspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.4. dakikada Sara'nın ara pasında ceza sahası sol kanadında topla buluşan Eren Elmalı, meşin yuvarlağı Sane'ye aktardı. Alman oyuncunun vuruşunda top, üstten auta çıktı.24. dakikada Sane'nin sağ kanattan pasında ceza sahası ön çizgisi üzerinde topla buluşan İlkay'ın şutunda meşin yuvarlak, üstten auta gitti.41. dakikada Eren Elmalı'nın sol taraftan kullandığı taç atışında topla buluşan Sara'nın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti.45. dakikada Torreira'nın ceza yayı önünden vuruşunda kaleci Felipe, topu çeldi.45+1. dakikada Seşlar'ın ara pasında savunma arkasına sarkan Ampem'in ceza sahası sol çaprazından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, meşin yuvarlağı kornere çeldi.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.48. dakikada Icardi ile verkaç yaparak ceza sahasına giren Yunus Akgün'ün sol çaprazdan vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.64. dakikada Icardi'nin ceza sahası dışı sol çaprazından ortasında penaltı noktası civarındaki Barış Alper Yılmaz'ın kafa vuruşunda kaleci Felipe, meşin yuvarlağı çeldi.69. dakikada İlkay Gündoğan'ın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içi sol çaprazından çektiği şutta meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.72. dakikada Ampem'in ceza yayı önünden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.75. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza yayının solundan plase vuruşunda kaleci Felipe, topu kornere gönderdi.90+4. dakikada Jakobs'un topa dokunuşuyla meşin yuvarlağı kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girdi. Barış Alper'in penaltı noktası civarından yaptığı vuruşta kaleci Felipe, topu kornere çeldi.Galatasaray, karşılaşmayı 2-0 kazandı.Atatürk OlimpiyatBatuhan Kolak, Anıl Usta, Hakan YemişkenFelipe, Robin Yalçın, Claro, Mujakic, Umut Meraş (Dk. 62 Halil Akbunar), Yalçın Kayan (D. 78 Legowski), Kerem Demirbay, Serdar Gürler (Dk. 78 Umut Bozok), Seşlar, Ampem, DraguşUğurcan Çakır, Sallai, Sanchez (Dk. 69 Singo), Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira (Dk. 86 Berkan Kutlu), Sara (Dk. 57 Barış Alper Yılmaz), İlkay Gündoğan, Yunus Akgün, Leroy Sane (DK. 69 Ahmed Kutucu) Icardi (Dk. 86 Jakobs)Dk. 73 Icardi, Dk. 89 Yunus Akgün (Galatasaray)Dk. 56 Sanchez (Galatasaray), Dk. 77 Mujakic, Dk. 78 Draguş (ikas Eyüpspor)