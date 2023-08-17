Galatasaray'a Dortmund'dan transfer!

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray, Borussia Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'a Dortmund'dan transfer!
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17 Ağustos 2023 18:34
Son güncelleme 17 Ağustos 2023 18:35
Galatasaray, Borussia Dortmund'dan genç bir oyuncuyu kadrosuna katıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Dortmund'un alt yaş kategorilerinde forma giyen 17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz ile anlaşma sağladı.

Türkiye'nin U17 milli takımının kadrosunda forma giyen Gürpüz, Dortmund'da takım arkadaşları ve antrenörlerle vedalaştı.

"GALATASARAY'LA ANLAŞTIK!"

Borussia Dortmund'un gençlik girişim koordinatörü Lars Ricken ise "Gökdeniz Gürpüz'ün ayrılması bizim için çok üzücü. Ancak, Gürpüz'ün ailesi Türkiye'ye gitmek istedi. Galatasaray ile uzun süredir Gökdeniz için görüşmeler yapıyoruz ve tüm şartlarda anlaşma sağladık." dedi.

Gökdeniz Gürpüz'ün ağabeyi Göktan Gürpüz de temmuz ayında Dortmund II'den Trabzonspor'a imza atmıştı.

GÖKDENİZ GÜRPÜZ KİMDİR?

17 yaşındaki Gökdeniz Gürpüz, orta sahanın yanı sıra on numara pozisyonda da forma giyebiliyor. 


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