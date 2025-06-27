27 Haziran
Derry City-Drogheda Utd
3-0
27 Haziran
Bohemian FC-Sligo Rovers
1-1
27 Haziran
Cork City-St. Patrick's Athletic
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27 Haziran
Galway United FC-Shelbourne
1-1
27 Haziran
Shamrock -Waterford FC
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27 Haziran
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1-1
27 Haziran
Daejeon-Jeju SK
1-1

Galatasaray'a Almanya'dan genç yetenek: Can Armando Güner!

Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 17 yaşındaki Can Armando Güner ile ilgileniyor.

calendar 27 Haziran 2025 22:06
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'a Almanya'dan genç yetenek: Can Armando Güner!
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Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez genç bir ismi gündemine aldı.

GALATASARAY İLGİLENİYOR

Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 17 yaşındaki Can Armando Güner ile ilgileniyor.

17 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan da ciddi bir ilgi olduğu yazıldı.

SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR

Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.

SEZON PERFORMANSI

Geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.


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