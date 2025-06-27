Galatasaray'a Almanya'dan genç yetenek: Can Armando Güner!

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, bu kez genç bir ismi gündemine aldı.
GALATASARAY İLGİLENİYOR
Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 17 yaşındaki Can Armando Güner ile ilgileniyor.
17 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan da ciddi bir ilgi olduğu yazıldı.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.
GALATASARAY İLGİLENİYOR
Sky'da yer alan habere göre, Galatasaray, Borussia Mönchengladbach'tan 17 yaşındaki Can Armando Güner ile ilgileniyor.
17 yaşındaki futbolcuya Bundesliga'dan da ciddi bir ilgi olduğu yazıldı.
SÖZLEŞMESİ GELECEK YIL BİTİYOR
Can Armando Güner'in Borussia Mönchengladbach ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
SEZON PERFORMANSI
Geride kalan sezonda 25 maçta süre bulan genç futbolcu, 16 gol attı ve 5 asist yaptı.
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