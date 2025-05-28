Galatasaray, 5 vedayı açıkladı

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, 5 oyuncuyla yollarını ayırdığını duyurdu.



arı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2024/25 sezonu boyunca sarı kırmızılı formamız için mücadele eden oyuncularımız Cecilia Zandalasini, Li Yueru, Julie Vanloo, Anete Steinberga ve Jisu Park ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.



Oyuncularımıza göstermiş oldukları gayret ve emekleri için teşekkür eder, kariyerlerinin devamında başarılar dileriz" denildi.



4 OYUNCU SÖZLEŞME YENİLEDİ



Öte yandan sarı-kırmızılı takım, daha önce Sude Yılmaz, Gökşen Fitik, Ayşe Cora ve Derin Erdoğan ile sözleşme yenilemişti.







