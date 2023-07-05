Galatasaray, 3-0'ı koruyamadı!

Galatasaray, sezonun ilk hazırlık maçında Hull City karşısında 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-3'lük yenilgiyle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, 3-0'ı koruyamadı!
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05 Temmuz 2023 22:36
Son güncelleme 05 Temmuz 2023 22:37
Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile karşılaştı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 3-0 öne geçmesine rağmen 4-3'lük skorla kaybetti.

Sarı-kırmızılı takımın golleri gollerini 28. dakikada Emin Bayram, 30. dakikada Berkan Kutlu ve 35. dakikada Kaan Ayhan attı. Hull City'nin golleri ise 45. dakikada Benjamin Tetteh, 82. dakikada Cyrus Christie, 84. dakikada Regan Slater ve 85. dakikada Oscar Estupinan'dan geldi.

Galatasaray, sezon öncesi çalışmalarına 8 Temmuz'a kadar Florya'da devam edecek. Sarı-kırmızılılar, 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'ya giderek kampa girecek.

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