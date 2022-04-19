Galatasaray 2 genç Kosovalı'yı altyapısına aldı

Galatasaray'ın Kosova'dan 2 genç futbolcuyu altyapı kadrosuna kattığı öğrenildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray 2 genç Kosovalı'yı altyapısına aldı
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19 Nisan 2022 01:01
Galatasaray, altyapı kadrosuna Kosova'dan gelecek vaad eden 2 ismi kattı.

Bu sezon başlayan yeniden yapılanma sürecini önümüzdeki sezon da devam ettirmek isteyen sarı kırmızılı kulübün, SHF Beselidhja'dan Ylli Raqi ve Orges Demaj'ı altyapısına kattığı belirtildi.

Genç futbolcuların bir süre denendikten sonra kulüpte kalıcı olarak tutulup tutulmayacaklarına karar verileceği ifade edildi.

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