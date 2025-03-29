Gabriel Paulista'dan Yunus Akgün'e cevap

Gabriel Paulista, Yunus Akgün'ün "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam." sözlerine cevap verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gabriel Paulista'dan Yunus Akgün'e cevap
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Mart 2025 23:20
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Paulista, Galatasaray'ı 2-1 yendikleri maçın ardından konuştu.

Mücadeleyi değerlendiren Paulista, "Hocalarıma, sağlık ekibimize, fizyolara çok teşekkür ediyorum. Bugün burada 90 dakika mücadele ettiğimde, 4 aylık bir acı verici süreçten çıkmıştım. Maçın önemini çok iyi biliyorduk. Beşiktaş, tarihi açısından da önemli bir maçtı. Ligdeki tek namağlup şampiyon Beşiktaş. Biz bu motivasyonla maça çıktık. Herkes çok iyi oynadı, çok iyi savaştı. Hepimiz için önemliydi. Bu şekilde devam etmeliyiz. Önümüzde mücadele edecek çok maç var." dedi.

"HEPİMİZ ÇOK BÜYÜK OYNADIK"

Brezilyalı stoper, "Bizim odak noktamız her zaman kendimiz. Kendi oyunumuz. Bazı kararların yanlış olduğunu düşünüp itiraz ediyoruz. Fakat aslında biz işimizi yaptık. Hepimiz çok büyük oynadık. Hocamız tüm hafta bizimle ilgilendi. İstediğimiz üç puanı aldık." ifadelerni kullandı.

YUNUS AKGÜN'ÜN SÖZLERİNE CEVAP

Yunus Akgün'ün "Beşiktaş'ı tebrik ederim Türkiye'nin en büyük takımlarını yendiler. 25 puan fark oldu yanılmıyorsam." sözleri sorulan Paulista, "Türkiye'nin en büyük takımı Beşiktaş'tır. Çünkü namağlup tek şampiyon Beşiktaş'tır." cevabını verdi.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery