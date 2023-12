Gabi Guimaraes: ''Kaptan olmak yeni bir meydan okumaydı''

Sultanlar Ligi ekiplerinden VakıfBank, 13-17 Aralık tarihlerinde Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenecek olan Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası için hazırlıklarını sürdürüyor. Sezona Sultanlar Ligi'nde 12 maçta 11 galibiyet ile başlayan sarı-siyahlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta ise 2 galibiyet aldı.



VakıfBank'ın Brezilyalı oyuncusu Gabi Guimaraes, sezon başlangıcı, Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası, sezonun geri kalanı ve takım kaptanlığı dahil birçok konuda Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.



Sezona Şampiyonlar Kupası'nı kazanarak iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Gabi, sezonun geri kalan bölümüyle ilgili olarak, "Bizim için şahane bir sezon başlangıcı oldu. Süper Kupa'yı kazanarak sezona başladık. Süper kupalar her zaman zordur çünkü yeni oluşmuş bir takım oluşmuş ve yeni gelen isimler vardır. Sezon başındaki bu büyük maçlar takımın mücadelesini ve ruhunu da göstermesi adına önemliydi. Bazı değişiklikler olmuştu ancak buraya gelen herkese VakıfBank'ın değerlerini ve neler yapması gerektiğini öğretmek için de önemli maçtı. Bunu başarmış olduk" ifadelerini kullandı.



"DAHA İYİ OLDUĞUMUZU GÖSTERMEK İÇİN ÖNÜMÜZDE BİR FIRSAT VAR"



Kasım ayı sonlarında ligde Fenerbahçe Opet ve Şampiyonlar Ligi'nde Milano'ya karşı üst üste aldıkları iki yenilgiyi unutturmak için Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın önemli olduğunu belirten tecrübeli oyuncu, "Maçları kaybettiğimiz için mutlu değiliz. Bunun üzerine konuşuyor ve neleri yanlış yaptığımızı anlayabilmeye çalışıyoruz. Sezona iyi başladık ama iki önemli maçta istediklerimi ortaya koyamadık. Önümüzde Kulüpler Dünya Şampiyonası var. 10 gün içinde nelerin değiştiğini anlamak için antrenmanlarda sürekli konuşuyoruz. Herkes yüzde 100'ünü vermek için elinden geleni yapıyor. Neleri yanlış yaptığımızın üzerinde duruyoruz. Daha iyi olduğumuzu göstermek için önümüzde bir fırsat var, o da Kulüpler Dünya Şampiyonası" diye konuştu.



"KESİNLİKLE BU YIL, EN ZORLAYICI VE MÜCADELECİ SEZON"



VakıfBank'ta 5'inci sezonuna giren Brezilyalı oyuncu, geride kalan 4 yıla göre bu sezonun en zor sezon olduğunu vurgulayarak, "Her yılın farklı bir hikayesi var. Burada zaman zaman değişiklikler yaşadık. Kesinlikle bu yıl, en zorlayıcı ve mücadelenin zor olduğu bir sezon bizim için. Ancak VakıfBank mantalitesi ve anlayışı değişmez. Bu formayı taşımak için her şeyinizi vermek zorundasınız. Diğer takımlar da yıldan yıla daha iyi oluyor. Türkiye Ligi'de gelişiyor. İnişler ve çıkışlar gelişimin bir parçasıdır. Önemli olan inişler olduğunu neden indiğinizi anlamaktır. Tekrar çıkışa geçmek için inişin sebebini çözmeniz gerekiyor. Elbette bu inişler, beni ve takım arkadaşlarımı motive ediyor. Bizi ne kadar zorlayan rakipler olursa yüzde 100'ümüzü vermek için o kadar sebebimiz oluyor. Kendimi geliştirmek adına bu zorlayıcı sezonlardan mutluyum" şeklinde konuştu.



"ONLAR GİBİ İKİ LİDER İSİMDEN SONRA KAPTAN OLMAK BENİM İÇİN YENİ BİR MEYDAN OKUMAYDI"



VakıfBank'ta takım kaptanlığı görevini en iyi şekilde yapabilmek için çaba sarf ettiğini belirten Gabi, "Giovanni beni kaptan olarak seçtiğinde elbette çok mutlu olmuştum. Benden önce de Gözde gibi, Melis gibi önemli kaptanlar olmuştu. Onların davranış şekillerine de bakıyordum. Gözde ile oynayamamıştım ama Melis ile birlikte oynamıştık. Onların bu takım için neler yaptıklarını çok iyi biliyordum. Onlar gibi iki lider isimden sonra kaptan olmak benim için yeni bir meydan okumaydı. Bana güvenmeleri, benim için mutluluk vericiydi. Aynı değerleri paylaştığınız arkadaşlarınıza örnek olmak ve onları liderlik etmek benim için büyük mutluluk. Lider olduğunuzda sizin yapmadığınız bir şeyi takım arkadaşlarınızdan bekleyemezsiniz. Onlardan neler yapmalarını istiyorsanız, önce siz yapmalısınız. Bu da beni zorlayan bir durumdu. Ben Melis'ten çok şey öğrendim. Giovanni'den de öyle. Bu durum beni de çok geliştirdi. Sadece voleybolda değil diğer spor branşlarındaki kaptanların da neler yaptıklarını seyrediyorum" açıklamasında bulundu.



"BU TÜR UFAK TEFEK ŞEYLER FARKI YARATAN ŞEYLER OLUYOR"



Voleybolda çok zorlu ve sıkışık bir fikstürün olduğunu ve bu durumun kendilerini zorladığını aktaran Brezilyalı smaçör, yaptığı fiziksel ve mental hazırlıklarla ilgili olarak ise şunları söyledi:



"Zorlu bir fikstürümüz oluyor. Hem kulüp hem de milli takımda çok fazla maça çıkıyoruz. Bu durum bizi mental ve fiziki olarak çok zorluyor. Antrenmanlar ve maçlar arasında yeterli dinlenme süresine sahip olduğumuzu söyleyemem. Saha içerisindeki performansım kadar saha dışında yaptıklarıma da dikkat ediyorum. Vücuduma iyi bakıyorum. Günde en az 7-8 saat uyumaya çalışıyorum. Yediklerime dikkat ediyorum. 4 yıldır şekeri hayatımdan çıkardım. Doğal beslenmeye çalışıyorum. Bu durum dinlenmeme ve vücudumun yenilenmesine de katkı sağlıyor. Sık sık meditasyon yapıyorum. İçime dönüyor ve kendimle yüzleşiyorum. Yoga yapıyorum. Bu tür ufak tefek şeyler farkı yaratan şeyler oluyor."



Gabi Guimaraes, kariyerinin 'en'leriyle ilgili sorulan sorulara ise şu şekilde cevaplar verdi:



KARİYERİNDEKİ EN GÜZEL AN



"Tokyo Olimpiyatlarında kazandığımız gümüş madalya. Milli takım formasını ilk giydiğimde olimpiyatlara gidip ülkeme madalya kazandırmayı hayal etmiştim. Boynuma madalyayı geçirdiklerinde gökyüzüne bakıp bütün aileme teşekkür etmiştim. O an benim için çok özeldi."



KARİYERİNDEKİ EN KÖTÜ AN



"En kötü an konusunda spesifik olarak bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü zor anlar beni, daha iyisini yapmak için besleyen anlardır. Dizimden yaşadığım sakatlık ve 4-5 aylık süreç benim için zordu."



KARİYERİNDEKİ KIRILMA NOKTASI



"VakıfBank'a geldiğim yıl diyebilirim. Konfor alanımdan çıkmıştım. Farklı bir şehre ve takıma gelmiştim. Yeni bir kültürle tanışmıştım. Kariyerim adına büyük bir adımdı ve birçok şey değişmişti. Zor anlarım kadar güzel anlarım da oldu."



KARİYERİNDE BAŞARMAK İSTEDİĞİ EN ÖNEMLİ ŞEY



"2024 Paris Olimpiyatlarda altın madalya kazanmak."





