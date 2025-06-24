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Fredrikstad, Konyaspor'u FIFA'ya şikayet etti!

Norveç Ligi ekiplerinden Fredrikstad, Konyaspor'un Morten Bjorlo transferi için ödeme yapmamasından dolayı FIFA'ya başvuru yaptı.

calendar 24 Haziran 2025 13:29 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2025 13:31
Fotoğraf: Konyaspor.org
Fredrikstad, Konyaspor'u FIFA'ya şikayet etti!
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Geçtiğimiz Pazar akşamı Viking Stadyumu'nda FFK'nin deplasman maçında tribünde görülen Morten Bjorlo'nun geri dönüş iddiaları bir kez daha canlandı. Üstelik Bjorlo'nun FFK logolu bir şapka takması, sosyal medyada dikkat çekti. Ancak kulüp yönetimi, oyuncunun olası dönüşü hakkında herhangi bir girişimde bulunmadıklarını net bir şekilde ifade etti.

FFK Sportif Direktörü Anders Jensen, Fredriksstad Blad'a yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey olmuyor. Bjørlo konusunda Konyaspor ile şu anda hiçbir temasımız yok," diyerek transfer söylentilerini yalanladı.

Teknik direktör Andreas Hagen ise Bjørlo'nun geri dönüp dönmeyeceği konusunda bir bilgisi olmadığını, ancak söylentilerin dolaştığını ve oyuncunun iyi bir insan olduğunu düşündüğünü söyledi.


Öte yandan FFK cephesinde Konyaspor'dan gelen ödeme eksikliği, FIFA nezdinde resmi şikayet konusu olmuş durumda. Fredriksstad Blad'da yer alan habere göre; FFK, Bjorlo'nun Konyaspor'a transferiyle ilgili UEFA/FIFA sistemine ödeme talebinde bulundu. (Hakimiyet)


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