Fred: 'Kazanmayı çok istedik'

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin yedinci haftasında Fransız ekibi Olimpik Lyon'la 0-0 berabere kaldı.
Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
"BENİM İŞİM HAKEM KONUŞMAK DEĞİL"
Hakem performansı hakkında konuşan Fred, "Bizce kırmızı kart olması gereken pozisyonlar vardı ama hakem çıkarmadı. Benim işim hakemler hakkında konuşmak değil, hocamız zaten gerekenleri söyledi. Kırmızı kart çıkmadığı için hayal kırıklığı yaşadık. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ve adım adım daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.
Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldızı Fred, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kazanmayı çok istediklerini söyleyen Fred, "Şunu çok net söyleyebiliriz, kazanmayı çok istedik. Çok fazla şans yarattık, bu şansları değerlendirebilirdik. İyi bir rakibe karşı oynadık. Oyunu domine ettik. Rakibin yaptığı ofansif aksiyonlarda, bana göre iyi bir şekilde defans yaptık. Bugün kazanabilirdik. Yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maça en iyi şekilde hazırlanıp, o maçı da galibiyetle tamamlamaya çalışacağız." dedi.
"BENİM İŞİM HAKEM KONUŞMAK DEĞİL"
Hakem performansı hakkında konuşan Fred, "Bizce kırmızı kart olması gereken pozisyonlar vardı ama hakem çıkarmadı. Benim işim hakemler hakkında konuşmak değil, hocamız zaten gerekenleri söyledi. Kırmızı kart çıkmadığı için hayal kırıklığı yaşadık. İyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum ve adım adım daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.