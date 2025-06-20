Fransa, A Grubu'nda liderliği garantiledi

2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'nin de bulunduğu A Grubu'nda Fransa, Yunanistan'ı 92-56 yendi ve lider olarak çeyrek finale kalmayı garantiledi.Karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-17 önde bitiren Fransa, devre arasına da 44-37 üstünlükle girdi.İkinci devrede farkı açan Fransızlar, üçüncü periyodunu 64-47 önde geçtiği mücadeleden 36 sayı farkla 92-56 galip ayrıldı.Bu sonuçla grupta ikide iki yapan Fransa, son maçlar öncesi liderliği garantileyerek çeyrek final bileti aldı.Gruptaki diğer maçta ise A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi 91-67 yenmişti.Barış ve DostlukAriadna Chueca (İspanya), Peter Praksch (Macaristan), Zdenko Tomasovic (Slovakya)Bernies, Toure 15, Ayayi 9, Salaun 17, Rupert 14, Brochant 5, Foppossi 1, Badiane 4, Pouye 7, Tabdi 4, Lacan 4, Astier 12Pavlopoulou 5, Christinaki 5, Parks 7, Spanou 14, Fasoula 11, Krimili, Bosgana 10, Louka 2, Chatzileonti 2, Karlafti21-1744-3764-47