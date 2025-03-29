Frankowski: "Sorumluluğu alıyorum"

Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Sorumluluğu alıyorum" dedi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Frankowski: 'Sorumluluğu alıyorum'
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29 Mart 2025 23:33
Galatasaray'ın Beşiktaş ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Przemyslaw Frankowski, maçın ardından bir paylaşımda bulundu.

Frankowski, paylaşımında, "Sorumluluğu alıyorum" dedi.

Frankowski'nin paylaşımı şu şekilde:

"Bu kariyerimdeki ilk kırmızı kart ve kendimi berbat hissediyorum. Taraftarlar ve bizim için bu kadar önemli bir maçtaki yenilgiden dolayı sorumluluğu alıyorum. Takımın 10 kişiyle 11 kişiye karşı gösterdiği performanstan gurur duyuyorum. Bu durumun beni ve takımı daha da güçlendireceğine eminim ve çarşamba günü en iyi Galatasaray'ı sahaya yansıtacağımızdan eminim!"

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