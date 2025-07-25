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Frankowski'nin tercihi Rennes

Ara transfer döneminde Galatasaray'a gelen Frankowski, yeniden Fransa'ya dönmeye hazırlanıyor.

calendar 25 Temmuz 2025 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Frankowski'nin tercihi Rennes
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Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da, ayrılması beklenen oyunculara teklifler gelmeye başladı. Gönderilmesi planlanan isimlerin başında Przemyslaw Frankowski geliyor.

RENNES'İ İSTİYOR

Bulduğu şansları iyi değerlendiremeyen Polonyalı oyuncu ile yolları ayırarak hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de gelir elde etmek isteyen yönetim, Rennes ve Paris FC'nin tekliflerini değerlendiriyor. Frankowski'nin tercihinin Rennes olduğu öğrenildi.

İSTENENİ VEREMEDİ

Galatasaray'a geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1 ekibi Lens'ten toplamda 8 milyon Euro'ya transfer edilen Polonyalı sağ bek bir türlü beklentileri karşılayamamıştı.

Frankowski, Galatasaray formasıyla 15 maçta süre alırken 1 golün de asistini yaptı.


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