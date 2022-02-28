İtalya Serie A ekiplerinden Salernitana'da forma giyen Franck Ribery, trafik kazası geçirdi.



Fransız futbolcunun içinde olduğu araç, pazar gecesi Salerno'ya 40 kilometre mesafedeki Capaccio-Paestum'da bir trafik ışığının direğine çarptı. Kazada başından hafif bir şekilde yaralanan Ribery, hastanede tedavisinin tamamlanmasının ardından evine geçti.



Salernitana'nın basın açıklamasında, "Ribery, arabayı kendisinin kullanmadığı bir trafik kazasına karıştı ve hafif bir kafa travması geçirdi. Oyuncu, önlem olarak birkaç gün dinlenecek" ifadeleri yer aldı.



Ribery'nin, cuma günkü Inter karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı ise belirsiz.





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