Francesco Farioli, Ajax yolcusu oluyor

Nice'nin başında gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Francesco Farioli'nin son talibi Ajax oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Francesco Farioli, Ajax yolcusu oluyor
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30 Nisan 2024 19:51
Sezon başında kötü bir grafik çeken ve hatta uzun bir süre küme düşme hattında bulunan Ajax teknik direktör arayışlarına hız verdi.

FARIOLI İDDİASI

ADNL'de yer alan habere göre Ajax, Nice'nin başında başarılı bir performans sergileyen Francesco Farioli'yi teknik direktör listesinin en başına yazdı.

Türkiye'de Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da yöneten 35 yaşındaki İtalyan hocanın bu teklife ise sıcak baktığı da söylendi.

Ayrıca Ajax'ın listesinde Brighton ile harikalar yaratan fakat Chelsea ile kötü bir performans gösterip ayrılan Graham Potter'da yer alıyor.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Nice'nin başına geçen Francesco Farioli, Fransız ekibiyle 35 resmi maça çıkarken bu karşılaşmalarda 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.71 puan ortalaması tutturdu.

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