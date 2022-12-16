FOMGET Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Galatasaray'ı yenmek!

Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübünün sportif direktörü Siyasat Asgarov, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, 17 Aralık Cumartesi günü karşılaşacakları Galatasaray Petrol Ofisi'ni yenerek devre arasına lider girmeyi hedeflediklerini söyledi.



Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda çıktığı sekiz maçın yedisini kazanan FOMGET Kadın Futbol Takımı, bir maçta berabere kaldı. Başkent temsilcisi topladığı 22 puanla Galatasaray Petrol Ofisi'nin arkasında ikinci sırada yer alıyor.



İlk yarının son haftasında, sekiz maçını da kazanan Galatasaray Petrol Ofisi ile karşılaşacak FOMGET Kadın Futbol Takımı, sahasında ağırlayacağı rakibini yenerek devre arasına lider girmeyi hedefliyor.



Kulübün sportif direktörü Siyasat Asgarov: "Altın değerinde bir 3 puan olacak"



Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET Kulübü Sportif Direktörü Siyasat Asgarov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin son iki haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor'la karşılaştıklarını, bu maçlardan 4 puan çıkardıklarını hatırlattı.



Asgarov, ligin 9. haftasında sahalarında Galatasaray Petrol Ofisi'ni ağırlayacaklarını vurgulayarak, "Takım olarak bu maça hazırlanıyoruz. Amacımız buradan da 3 puan almak. Galatasaray Petrol Ofisi maçını kazanırsak bizim için altın değerinde bir 3 puan olacak. Galatasaray Petrol Ofisi bizden 2 puan önde. Amacımız maçını kazanıp birinci yarıyı lider bitirmek istiyoruz." diye konuştu.



Kulübün bu maça kenetlendiğini aktaran Asgarov, Ankara seyircisini maçta kendilerini desteklemeye davet etti.



Futbolcu Sema Polat: "Sahada o gün agresif bir FOMGET olacak"



Başkent temsilcisinin futbolcusu Sema Polat da ligde çıktıkları sekiz maçta da iyi oynadıklarını, sadece iki hafta önce deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe maçında puan kaybettiklerini anlattı.



Ligin 9. haftasında karşılaşacakları Galatasaray Petrol Ofisi maçına odaklandıklarını vurgulayan Sema Polat, "Galatasaray Petrol Ofisi maçında kendi evimizde 3 puan alacağımıza inanıyorum. Sahada o gün agresif bir FOMGET olacak. Bizim için bu en önemli maç. Galatasaray maçından 3 puan alırsak devreye arasına lider giriyoruz. Buraya kadar çok iyi geldik. Takımıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.





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