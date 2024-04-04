Avrupa'da bu sezonun en çok dikkat çeken takımlarından biri olan Bayer Leverkusen'de temel taşlardan biri de Florian Wirtz.



Teknik direktör Xabi Alonso'nun oyununun en önemli parçalarından biri olan 20 yaşındaki futbolcunun bu sezonki performansı istatistiklere de yansıdı. Genç futbolcu, bu sezon Alman ekibinde çıktığı 38 maçta 13 gol attı ve 18 asist yaptı.



ADI GEÇEN TAKIMLAR



Alman futbolcunun transferde adı ise Manchester City, Liverpool, Chelsea, Arsenal ve Bayern Münih gibi ekiplerle anılıyor.



PİYASA DEĞERİ 110 MİLYON EURO



Güncel piyasa değeri 110 milyon euro olarak gösterilen Wirtz'in Bayer Leverkusen ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.





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