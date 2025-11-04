04 Kasım
SSC Napoli-E. Frankfurt
20:45
04 Kasım
Oxford United-Stoke City
22:45
04 Kasım
Birmingham City-Millwall
22:45
04 Kasım
Bristol City-Blackburn Rovers
22:45
04 Kasım
Charlton Athletic-West Bromwich
22:45
04 Kasım
Derby County-Hull City
22:45
04 Kasım
Ipswich Town-Watford
22:45
04 Kasım
Leicester City-Middlesbrough
22:45
04 Kasım
Olympiakos-PSV Eindhoven
23:00
04 Kasım
Slavia Prag-Arsenal
20:45
04 Kasım
Bodo/Glimt-AS Monaco
23:00
04 Kasım
Tottenham-Kopenhag
23:00
04 Kasım
Atletico Madrid-Union St.Gilloise
23:00
04 Kasım
Liverpool-Real Madrid
23:00
04 Kasım
PSG-Bayern Munih
23:00
04 Kasım
Juventus-Sporting CP
23:00
04 Kasım
Coventry City-Sheffield United
23:00

Fiorentina, Stefano Pioli ile yollarını ayırdı

Serie A'da ilk 10 haftada galibiyet alamayan Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verdi. Kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla yolların resmen ayrıldığını açıkladı.

calendar 04 Kasım 2025 13:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fiorentina, Stefano Pioli ile yollarını ayırdı
İtalya Serie A ekibi Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli'nin görevine son verdiğini resmen açıkladı.
 
Kulüpten yapılan açıklamada, "Stefano Pioli bugünden itibaren A Takım teknik direktörlüğü görevinden alınmıştır" ifadeleri yer aldı.
 
10 MAÇTA DA KAZANAMADI
 
Pioli yönetimindeki Fiorentina, Serie A'da oynadığı ilk 10 maçta galibiyet alamayarak zor günler geçiriyordu. Alınan kötü sonuçların ardından yönetim, tecrübeli teknik adamla yolları ayırma kararı aldı.
 
Fiorentina'nın yeni teknik direktörünü kısa süre içinde duyurması bekleniyor.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
