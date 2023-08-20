Filenin Sultanlarının rakibi Azerbaycan

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasındaki ikinci maçında Azerbaycan ile karşılaşacak.
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı.
PROGRAM BELLİ OLDU
Filenin Sultanları'nın İsveç mücadelesi sonrasındaki TSİ maç programı şöyle:
21 Ağustos Pazartesi:
18.00 Çekya-Türkiye
23 Ağustos Çarşamba:
18.00 Yunanistan-Türkiye
24 Ağustos Perşembe:
21.00 Türkiye-Almanya
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt
Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Castello Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
Milliler, Almanya'daki C Grubu mücadelesine İsveç'i 3-0 mağlup ederek başladı. Azerbaycan ise grubundaki ilk maçında Çekya'ya 3-0 üstünlük sağladı.
PROGRAM BELLİ OLDU
Filenin Sultanları'nın İsveç mücadelesi sonrasındaki TSİ maç programı şöyle:
21 Ağustos Pazartesi:
18.00 Çekya-Türkiye
23 Ağustos Çarşamba:
18.00 Yunanistan-Türkiye
24 Ağustos Perşembe:
21.00 Türkiye-Almanya
Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç, Gizem Örge
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin
Orta oyuncu: Eda Erdem, Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Kübra Akman
Pasör çaprazı: Melissa Vargas
Smaçör: Hande Baladın, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Ebrar Karakurt