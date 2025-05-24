Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 mağlup etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde yapılan turnuvaya katılan milli takım, ilk maçında Almanya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-23, 25-21, 23-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yendi.
A Milli Takım, kupada yarın İtalya, 25 Mayıs Pazar günü Hollanda ile karşı karşıya gelece
Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde yapılan turnuvaya katılan milli takım, ilk maçında Almanya ile karşılaştı.
Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-23, 25-21, 23-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yendi.
A Milli Takım, kupada yarın İtalya, 25 Mayıs Pazar günü Hollanda ile karşı karşıya gelece
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