23 Mayıs
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
23 Mayıs
Real Betis-Valencia
1-1
23 Mayıs
SSC Napoli-Cagliari
2-0
23 Mayıs
Como-Inter
0-2
23 Mayıs
LASK-Altach
0-0

Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 mağlup etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, AIA AeQuilibrium Kupası ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

calendar 24 Mayıs 2025 00:06
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 mağlup etti!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde yapılan turnuvaya katılan milli takım, ilk maçında Almanya ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-23, 25-21, 23-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yendi.

A Milli Takım, kupada yarın İtalya, 25 Mayıs Pazar günü Hollanda ile karşı karşıya gelece


>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.