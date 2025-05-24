Filenin Sultanları, Almanya'yı 3-1 mağlup etti!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen AIA AeQuilibrium Kupası'ndaki ilk maçında Almanya'yı 3-1 mağlup etti.



Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında Modena kentinde yapılan turnuvaya katılan milli takım, ilk maçında Almanya ile karşılaştı.



Ay-yıldızlı ekip, rakibini 25-23, 25-21, 23-25 ve 25-21'lik setlerle 3-1 yendi.



A Milli Takım, kupada yarın İtalya, 25 Mayıs Pazar günü Hollanda ile karşı karşıya gelece



