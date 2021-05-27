Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!

Voleybol Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3'te 3 yaptı.

Haber; AA
Abone Ol
Filenin Sultanları 3'te 3 yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mayıs 2021 21:32
FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında Polonya'yı 3-1 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk haftayı namağlup tamamladı.

İtalya'nın Rimini kentinde oynanan karşılaşmayı 25-23, 25-27, 25-23 ve 25-20'lik setlerle 3-1 kazanan Türkiye, 3'te 3 yaptı.

Milli takımda Ebrar Karakurt 26 sayıyla en skorer isim olurken; kaptan Eda Erdem Dündar 20, Kübra Akman 10, Meliha İsmailoğlu ve Hande Baladın 6'şar, Naz Aydemir Akyol 4, Meryem Boz ve Tuğba Şenoğlu 2'şer, Cansu Özbay 1 sayıyla katkı sağladı.

Milliler, organizasyonda Sırbistan'ı 3-2, İtalya'yı 3-0 mağlup etmişti.

Türkiye, turnuvadaki dördüncü maçında 31 Mayıs Pazartesi günü Kanada ile karşı karşıya gelecek.

EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.