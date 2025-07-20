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Filenin Efeleri, Arjantin'e kaybetti!

A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Arjantin'e 3-2 kaybetti.

calendar 20 Temmuz 2025 09:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Efeleri, Arjantin'e kaybetti!
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A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki dördüncü maçında Arjantin'e 3-2 yenildi.

Ligin 3. haftasında karşılaşmalarını Japonya'nın Chiba şehrinde oynayan milli takım, son maçını Arjantin ile yaptı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk seti 25-18 kazanan milliler, daha sonraki iki seti 25-21 ve 25-19'luk sonuçlarla kaybetti.


Dördüncü seti 25-17 alarak setlerde durumu 2-2 yapan ay-yıldızlılar, maçı karar setine taşımayı başardı. Çekişmeli geçen bu seti 17-15 kaybeden milliler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Türkiye, Japonya ayağında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. ABD'ye 3-0, Brezilya'ya 3-1, Arjantin'e 3-2 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 yendi.

2025 FIVB Milletler Ligi'nde toplamda 12 maça çıkan A Milli Takım, 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldığı sezonu 10 puanla tamamladı.

Salon: Chiba Port Arena

Hakemler: Tadayoshi Asai (Japonya), Cedric Lai Sze Chung (Hong Kong)

Türkiye: Efe Mandıracı, Mert Matic, Adis Lagumdzija, Mirza Lagumdzjia, Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu, Cafer Kirkit, Berk Dilmenler)

Arjantin: Palonsky, Agustin Loser, Kukartsev, Conde, Salazar, Graiudo (Danani, Vicentin, Bruno Lima, Morel, Pages)

Setler: 25-18, 21-25, 19-25, 25-17, 15-17

Süre: 146 dakika

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