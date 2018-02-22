Fikret Orman'dan derbi uyarısı; 'Kazanırsak...'

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Şampiyonlar Ligi'nde yola devam etme şansını büyük ölçüde tüketen, Başkan Fikret Orman tüm camianın hafta sonu oynanacakderbisine odaklanması gerektiğini söyledi.Siyah-beyazlı kafileyle birlikte Almanya'ya giden ve maçı statta izleyen Başkan Orman'ın karşılaşmanın ardından yönetici arkadaşlarıyla gerçekleştirdiği sohbette derbinin önemine vurgu yaptığı bildirildi.Bayern Münih karşısında şanssızlığın kurbanı olduklarına vurgu yapan Fikret Orman'ın, "Kırmızı kart maalesef tüm dengemizi bozdu. Artık yapacak bir şey yok. Beşiktaş böyle maçlardan sonra kesinlikle başını öne eğecek bir takım değildir. Şampiyonluğun en büyük favorilerinden biriyiz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Bu maçı almamız durumunda şampiyonluk şansımız daha da zirve yapacak. Kimse üzülmesin. Hedefimiz üç kere üst üste şampiyonluk" diye konuştuğu öğrenildi.Bu arada Başkan Fikret Orman'ın derbiye kadar sık sık tesisleri ziyaret ederek, teknik heyet ve oyuncularla bir araya geleceği belirtildi. Siyah-beyazlı yöneticilerin de ziyaretlerde Orman'a eşlik edecekleri aktarıldı.