Fethiyespor'un konuğu Adanaspor!

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda Arnavutköy Belediyespor'a 2-0 kaybeden Fethiyespor, 12 Ekim'de evinde Adanaspor'la karşılaşacak.
Fethiye İlçe Stadı'nda Muhammet Alperen Çopur'un yöneteceği maç saat 19.00'da başlayacak.
Sıralamada puanla 12'nci basamakta yer alan Fethiyespor'da teknik direktör Selahaddin Dinçel sahadan 3 puanla ayrılıp çıkış yakalamak istediklerini dile getirdi. Puanı olmayan Adanaspor ise 17'nci sırada yer alıyor.
