Fethiyespor, Karafırtınalar ile iyi başlayamadı

Geçtiğimiz haftalarda Sait Karafırtınalar ile anlaşan Fethiyespor, yeni teknik direktör döneminde henüz istenilen sonuçları elde edemedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta orta sıralarda yer alan Fethiyespor, yeni teknik patronu Sait Karafırtınalar ile çıktığı ilk maçta şampiyonluk adaylarından Bursaspor'a karşı tutunamadı. Bursa deplasmanından 3-0 yenik ayrılan Fethiyespor galibiyet hasretini 5 maça çıkardı.

Son olarak Adanaspor'u evinde 7-0 yenen Muğla temsilcisi, Isparta 32 Spor, Menemen FK ve Bursaspor'a kaybedip, Kırklerelirspor ve 68 Aksaray Belediyespor'la berabere kaldı.

Bursaspor maçında gereken dersleri alacaklarını belirten Sait Karafırtınalar en kısa sürede toparlanacaklarını ifade etti. Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü Bandırmaspor'u ağırlayacak.
