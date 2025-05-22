22 Mayıs
Alkmaar-SC Heerenveen
19:45
22 Mayıs
FC Twente-NEC Nijmegen
22:00
22 Mayıs
Grasshopper-St. Gallen
21:30
22 Mayıs
Winterthur-Sion
21:30
22 Mayıs
Yverdon-FC Zürich
21:30

Fethiyespor'da kongre tarihi belli oldu

TFF 2'inci Lig Beyaz Grup'ta sezonu 9. sırada tamamlayan Fethiyespor'da olağan genel kurul 31 Mayıs - 14 Haziran 2025 tarihleri arasında yapılacağı aktarıldı.

calendar 22 Mayıs 2025 12:28
Haber: DHA
Fethiyespor'da kongre tarihi belli oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonu orta sıralarda tamamlayan Fethiyespor'da olağan genel kurul tarihi netlik kazandı.

Yeni sezonda hedefini üst sıralar olarak belirleyecek Fethiyespor'da seçimin 31 Mayıs-14 Haziran 2025 tarihlerinde yapılacağı bildirildi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kulübümüzün olağan genel kurul toplantısının 31 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 13.00'te Fethiye Belediyesi Özer Olgun Kültür Merkezi Kapalı Konferans Salonu'nda belirlenen gündem ile yapılacaktır. İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı iki hafta sonra 14 Haziran 2025 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündemle yapılacaktır"

>>> YENİ! 5 SANİYEDE ÜYE OL, 500 TL'ye varan HEDİYE'ni AL! Kaçırmayın....

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.