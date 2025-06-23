23 Haziran
Seattle-PSG
22:00
23 Haziran
Atletico Madrid-Botafogo RJ
22:00
24 Haziran
Inter Miami CF-Palmeiras
04:00
24 Haziran
FC Porto-Al Ahly SC
04:00
23 Haziran
Mjoendalen-Skeid
20:00
23 Haziran
Bohemian FC-Shamrock
21:45
23 Haziran
Cork City-Drogheda Utd
21:45
23 Haziran
Sligo Rovers-Galway United FC
21:45
23 Haziran
Waterford FC-Shelbourne
21:45
23 Haziran
St. Patrick's Athletic-Derry City
21:45
23 Haziran
PK-35-SJK Akatemia
18:30
23 Haziran
Treaty United-Wexford FC
21:45
23 Haziran
Longford Town-Athlone Town
21:45
23 Haziran
Finn Harps-Dundalk
21:45
23 Haziran
Cobh Ramblers-Kerry FC
21:45
23 Haziran
GIF Sundsvall-Trelleborgs FF
20:00

Fernando Muslera yeni takımını açıkladı: Estudiantes

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, Estudiantes'e transfer olacağını söyledi.

calendar 23 Haziran 2025 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Haziran 2025 16:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fernando Muslera yeni takımını açıkladı: Estudiantes
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, yeni takımını açıkladı.

Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'den Estudiantes'e imza atacağını söyledi.

Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Birçok teklif aldım ama sadece Penarol ve Estudiantes'ten gelen teklifleri değerlendirdim. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım." dedi.


Fernando Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak. 


>>> Artık 500 TL değil 1000 TL'ye varan HEDİYE! KAMPANYA GÜNCELLENDİ, SON GÜNLER, KAÇIRMAYIN!...

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.