Fernando Muslera yeni takımını açıkladı: Estudiantes

Galatasaray'dan ayrılan Fernando Muslera, yeni takımını açıkladı.
Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'den Estudiantes'e imza atacağını söyledi.
Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Birçok teklif aldım ama sadece Penarol ve Estudiantes'ten gelen teklifleri değerlendirdim. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım." dedi.
Fernando Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.
Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.
Uruguaylı file bekçisi, Arjantin'den Estudiantes'e imza atacağını söyledi.
Muslera, "Yeniden başlamaktan çok mutlu ve çok memnunum. Hem Türkiye'deki basın toplantısında hem de geldiğimde burada birkaç teklif aldığımı ve evime yakın olmak istediğimi açıkça belirttim. Birçok teklif aldım ama sadece Penarol ve Estudiantes'ten gelen teklifleri değerlendirdim. 14 yıl sonra yeni bir kulüpteyim ve burada olmaktan dolayı çok heyecanlıyım." dedi.
Fernando Muslera, "Zengin bir tarihe sahip Estudiantes takımına katılmayı gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.
Fernando Muslera, Estudiantes ile Aralık 2026'ya kadar sürecek bir buçuk yıllık sözleşme imzalayacak.
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