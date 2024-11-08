UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Dinamo Kiev ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Hamburg Volksparkstadion'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Ferençvaroş, 4-0'lık skorla kazandı.



Dinamo Kiev, 17. dakikada Vladislav Dubinchak'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.



Macar ekibi Ferençvaroş'a galibiyeti getiren golleri 54 ve 67. dakikalarda Barnabas Varga, 56. dakikada Kristoffer Zachariassen, 76 dakikada Mathus Saldanha kaydetti.



İlk iki maçında yenilen Ferençvaroş, son iki maçını kazanarak puanını 6'ya çıkardı. Dinamo Kiev ise 4 maçta gol atamadan ve 4 mağlubiyet alarak puansız son sırada kaldı.



Ferençaroş, gelecek hafta Malmö'yü ağırlayacak. Dinamo Kiev ise sahasında Viktoria Plzen'i ağırlayacak.



