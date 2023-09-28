Ferdi Kadıoğlu: "Takımda çok fazla iyi oyuncu var"

Ferdi Kadıoğlu, kazanılan Başakşehir maçı sonrasında maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: 'Takımda çok fazla iyi oyuncu var'
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28 Eylül 2023 22:32
Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, 4-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başlamaları gerektiğini konuştuklarını söyleyen Ferdi Kadıoğlu, "Harika bir galibiyet oldu. Evimizdeki son Antalyaspor maçında istediğimiz gibi başlamadık. Başakşehir maçı öncesi daha iyi başlamamız gerektiğini konuştuk. 13'te 13 oldu! Harika başlangıç. Rizespor maçını da kazanmak istiyoruz."

Takımda fazlasıyla iyi oyuncu bulunduğunu söyleyen Ferdi Kadıoğlu şu kelimelerle cümelelerini noktaladı:

"Ne kadar çok koşarsam, Fenerbahçe'ye o kadar çok yardım ederim. Takımda harika atmosfer, çok fazla iyi oyuncu var. Güzel bir ruh var. Bu şekilde devam etmek istiyoruz."

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