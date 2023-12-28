Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'yı salladı!

FENERBAHÇE HABERLERİ: Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES) dünyanın en iyi 10 sol bekini seçti. Milan'dan Theo Fernandez'in birinci olduğu listede, Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 73.4 puan ile 8. sırada yer aldı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu, Avrupa'yı salladı!
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28 Aralık 2023 08:15
Gösterdiği performansla Fenerbahçe'de vazgeçilmez isimlerden biri olan ve Avrupa'dan da birçok kulübün transfer radarında yer alan Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol bek oyuncusu arasında gösterildi.

LİSTEDEKİ TEK TÜRK OYUNCU

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), pozisyonlarına göre 2023 yılının en iyi oyuncularını belirlerken, yapılan araştırma sonrasında Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına girdi. Milli oyuncunun listenin 8. sırasında yer aldığı görülüyor. Ayrıca Kadıoğlu, bu listede ilk 10'da yer alan tek Türk futbolcu pozisyonunda bulunmasıyla dikkati çekti.

2 GOL 3 ASİST

Ferdi Kadıoğlu bu sezon 24 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan oyuncunun, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.



ZİRVE FERNANDEZ'İN OLDU

CIES'in araştırmasına göre listenin zirvesinde Milan forması giyen Theo Hernandez, 80.8 puanla bulunuyor. 8. sıradaki Ferdi Kadıoğlu'nun puanı ise 73.4 olarak belirlendi. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan Ajax'ın yanı sıra İtalya Ligi'nden ise Napoli ve Milan kulüplerinin ilgi gösterdiği biliniyor.

DÜNYANIN EN İYİ 10 SOL BEKİ
SIRA
FUTBOLCU
KULÜP
PUAN
1
Theo Fernandez
Milan
80.8
2
Joaquin Piguerez
Palmeiras
78.8
3
Alex Grimaldo
Leverkusen
77.7
4
Fredrik Aursnes
Benfica
76.5
5
Josko Gvardiol
Manchester City
75.9
6
Alejandro Balde
Barcelona
74.8
7
Dan Bum
Newcastle
73.8
8
Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe
73.4
 
Oleksandr Zincenko
Arsenal
73.4
10
Federico
Dimarco Inter
73.0


 
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