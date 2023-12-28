Gösterdiği performansla Fenerbahçe'de vazgeçilmez isimlerden biri olan ve Avrupa'dan da birçok kulübün transfer radarında yer alan Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol bek oyuncusu arasında gösterildi.
LİSTEDEKİ TEK TÜRK OYUNCU
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), pozisyonlarına göre 2023 yılının en iyi oyuncularını belirlerken, yapılan araştırma sonrasında Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına girdi. Milli oyuncunun listenin 8. sırasında yer aldığı görülüyor. Ayrıca Kadıoğlu, bu listede ilk 10'da yer alan tek Türk futbolcu pozisyonunda bulunmasıyla dikkati çekti.
2 GOL 3 ASİST
Ferdi Kadıoğlu bu sezon 24 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan oyuncunun, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
ZİRVE FERNANDEZ'İN OLDU
CIES'in araştırmasına göre listenin zirvesinde Milan forması giyen Theo Hernandez, 80.8 puanla bulunuyor. 8. sıradaki Ferdi Kadıoğlu'nun puanı ise 73.4 olarak belirlendi. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan Ajax'ın yanı sıra İtalya Ligi'nden ise Napoli ve Milan kulüplerinin ilgi gösterdiği biliniyor.
LİSTEDEKİ TEK TÜRK OYUNCU
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), pozisyonlarına göre 2023 yılının en iyi oyuncularını belirlerken, yapılan araştırma sonrasında Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına girdi. Milli oyuncunun listenin 8. sırasında yer aldığı görülüyor. Ayrıca Kadıoğlu, bu listede ilk 10'da yer alan tek Türk futbolcu pozisyonunda bulunmasıyla dikkati çekti.
2 GOL 3 ASİST
Ferdi Kadıoğlu bu sezon 24 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan oyuncunun, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.
ZİRVE FERNANDEZ'İN OLDU
CIES'in araştırmasına göre listenin zirvesinde Milan forması giyen Theo Hernandez, 80.8 puanla bulunuyor. 8. sıradaki Ferdi Kadıoğlu'nun puanı ise 73.4 olarak belirlendi. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan Ajax'ın yanı sıra İtalya Ligi'nden ise Napoli ve Milan kulüplerinin ilgi gösterdiği biliniyor.
|
SIRA
|
FUTBOLCU
|
KULÜP
|
PUAN
|
1
|
Theo Fernandez
|
Milan
|
80.8
|
2
|
Joaquin Piguerez
|
Palmeiras
|
78.8
|
3
|
Alex Grimaldo
|
Leverkusen
|
77.7
|
4
|
Fredrik Aursnes
|
Benfica
|
76.5
|
5
|
Josko Gvardiol
|
Manchester City
|
75.9
|
6
|
Alejandro Balde
|
Barcelona
|
74.8
|
7
|
Dan Bum
|
Newcastle
|
73.8
|
8
|
Ferdi Kadıoğlu
|
Fenerbahçe
|
73.4
|
Oleksandr Zincenko
|
Arsenal
|
73.4
|
10
|
Federico
|
Dimarco Inter
|
73.0