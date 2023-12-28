DÜNYANIN EN İYİ 10 SOL BEKİ SIRA FUTBOLCU KULÜP PUAN 1 Theo Fernandez Milan 80.8 2 Joaquin Piguerez Palmeiras 78.8 3 Alex Grimaldo Leverkusen 77.7 4 Fredrik Aursnes Benfica 76.5 5 Josko Gvardiol Manchester City 75.9 6 Alejandro Balde Barcelona 74.8 7 Dan Bum Newcastle 73.8 8 Ferdi Kadıoğlu Fenerbahçe 73.4 Oleksandr Zincenko Arsenal 73.4 10 Federico Dimarco Inter 73.0

Gösterdiği performansla'de vazgeçilmez isimlerden biri olan ve Avrupa'dan da birçok kulübün transfer radarında yer alanarasında gösterildi.Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), pozisyonlarına göre 2023 yılının en iyi oyuncularını belirlerken, yapılan araştırma sonrasında Fenerbahçe'nin 24 yaşındaki yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, dünyanın en iyi 10 sol beki arasına girdi. Milli oyuncunun listenin 8. sırasında yer aldığı görülüyor. Ayrıca Kadıoğlu, bu listede ilk 10'da yer alan tek Türk futbolcu pozisyonunda bulunmasıyla dikkati çekti.Ferdi Kadıoğlu bu sezon 24 maçta, 2 gol ve 3 asistle oynadı. Sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan oyuncunun, güncel piyasa değeri 20 milyon Euro.CIES'in araştırmasına göre listenin zirvesinde Milan forması giyen Theo Hernandez, 80.8 puanla bulunuyor. 8. sıradaki Ferdi Kadıoğlu'nun puanı ise 73.4 olarak belirlendi. Öte yandan Ferdi Kadıoğlu'na Hollanda'dan Ajax'ın yanı sıra İtalya Ligi'nden ise Napoli ve Milan kulüplerinin ilgi gösterdiği biliniyor.