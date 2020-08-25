Transferin en hareketli takımlarından biri olan Fenerbahçe, durmak bilmiyor... Bonservis bedeli ödemeden 8 nokta transfer yapan sarı-lacivertliler, bu isimler arasına yeni bir yıldız eklemeye hazırlanıyor.



Fenerbahçe, Jose Sosa'dan sonra yine bir Arjantinli yıldızı İstanbul'a getiriyor. Yönetim, uzun süredir temas halinde olduğu Diego Perotti'yle de her konuda anlaşma sağladı.



Bu oyuncu, 1 yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Roma'nın yeni sezon kadrosunda düşünülmezken, İtalyan ekibiyle bonservis konusunda pazarlıklar sürüyor.



26 MAÇ, 6 GOL, 4 ASİST



Roma'nın istediği 1.5 milyon euro bonservisin çok altında küçük bir bedelle Diego Perotti transferini bitirmeyi hedeflen Fenerbahçe'nin kısa sürede imzaları attırması bekleniyor.



5 yıldır formasını giydiği Roma ile son 3 sezonda sakatlıklar yaşayan 32 yaşındaki kanat oyuncusu, bu süreçte 51 maç kaçırdı. 2017-2019 sezonlarına göre 2019-2020'de daha az sakatlık yaşayan yıldız futbolcu, 26 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 6 kez rakip fileleri havalandıran Perotti, 4 de asist yaptı.



Tangocu, kariyerinde Sevilla, Boca Juniors, Genoa ve Roma formaları giydi.



