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Fenerbahçeli Ertuğrul Çetin, Erokspor'da!

1. Lig ekibi Esenler Erokspor, Fenerbahçe'den kaleci Osman Ertuğrul Çetin'i kadrosuna kattı.

calendar 05 Temmuz 2025 18:19
Fotoğraf: X.com
Fenerbahçeli Ertuğrul Çetin, Erokspor'da!
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Gelecek sezon Süper Lig'e çıkmak isteyen 1. Lig ekibi Esenler Erokspor, transferde sürpriz bir ismi kadrosuna kattı. 

ERTUĞRUL ÇETİN İMZAYI ATTI

Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, TFF 1. Lig'in iddialı ekiplerinden Esenler Erokspor'a transfer oldu. Transfere ilişkin iki kulüpten de resmi açıklama gelmese de genç file bekçisi ayrılığı sosyal medya hesabından yeni takımıyla paylaştığı fotoğrafla resmen duyurdu.



GENÇLERBİRLİĞİ'NE KİRALANMIŞTI

Sarı-lacivertlilerde fazla süre bulamayan Ertuğrul Çetin, daha önce 1. Lig ekibi Gençlerbirliği'ne kiralanmıştı. Geride bıraktığımız sezonda Fenerbahçe'de 4 maçta sahaya çıkan Ertuğrul Çetin, kalesinde 5 gol gördü ve 2 maçta da kalesini gole kapadı.



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