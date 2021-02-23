Ülker Stadyumu'nun zemin problemi sürüyor. Yetkililer Göztepe maçı öncesi oluşan arada sıkıntılı olan yerlere çim ekimi yapsa da bu durum kısa vadede sonuç vermedi. Kar yağışı ve soğuk hava sebebiyle ekilen yeni çimlerin korunması için de zemine kum döküldü. Bu da Göztepe maçında sarı-lacivertli takımın oyunu kurmasında önemli engellerden biri oldu. İki haftalık bir süre içinde zeminin toparlanacağı ifade edildi.
Fenerbahçe'de zemin harekatı
Son olarak Kadıköy'de Göztepe'ye 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Ülker Stadyumu'nun zemin problemi devam ediyor.
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23 Şubat 2021 13:14
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