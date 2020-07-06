Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı internet üzerinden yapılacak

Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, 18 Temmuz Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı internet üzerinden yapılacak
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06 Temmuz 2020 15:23
Fenerbahçe Kulübü Yüksel Divan Kurulu Toplantısı, 18 Temmuz Cumartesi günü internet üzerinden yapılacak.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, toplantının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle internet üzerinden 11.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirildi.

Toplantının Fenerbahçe Televizyonu ve Fenerbahçe YouTube hesabından canlı yayımlanacağı aktarıldı.



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