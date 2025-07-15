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Zeynep Sönmez'den kariyerinin en iyi derecesi!

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA klasmanında 74. numaraya yükseldi.

calendar 15 Temmuz 2025 09:09
Haber: AA
Zeynep Sönmez'den kariyerinin en iyi derecesi!
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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, WTA sıralamasında 74 numaraya yükselerek kariyerinin en iyi derecesini elde etti.

Türkiye Tenis Federasyonunun açıklamasına göre, İngiltere'de düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nda 3. tura çıkarak tarihe geçen Zeynep Sönmez'in klasman sırası belli oldu.

WTA sıralamasında 14 basamak yükselerek 74. sırada yer alan Zeynep, kariyerinin en iyi derecesine ulaştı.

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