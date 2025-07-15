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Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak. Taraftarlar, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü'nün siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıkmasını heyecanla bekliyor.

calendar 15 Temmuz 2025 11:40
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, hazırlık maçında Wolfsberger ile karşılaşacak
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Yeni sezon hazırlıklarına yurt dışında devam eden Beşiktaş, kamptaki üçüncü hazırlık maçında 16 Temmuz Çarşamba günü Avusturya temsilcisi Wolfsberger ile karşılaşacak.

Avusturya'nın Kapfenberg kentindeki Alpenstadion Kapfenberg'de oynanacak müsabaka TSİ 19.30'da başlayacak.

Müsabaka HT Spor ekranlarından naklen yayımlanacak.

ABRAHAM VE ORKUN İLK MAÇINA ÇIKABİLİR



Yeni transferler Tammy Abraham ile Orkun Kökçü'nün, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumunda siyah-beyazlı formayla tanışması bekleniyor.

Beşiktaş, oynadığı ilk iki hazırlık maçında St. Pölten'i 2-0 yenerken, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı takım, kamptaki son maçında 17 Temmuz Perşembe günü Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya gelecek. Ergo Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 19.30 başlayacak.

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