Sivasspor'dan transfer açıklaması!

Transfer çalışmaları

Sivasspor Kulübü Başkanı Gökhan Karagöl, taraftarları hem dijital kartlarını almaya hem de kombinelere her zamankinden daha fazla ilgi göstermeye davet etti.Karagöl, yaptığı yazılı açıklamada, yeni sezon kombine biletlerinin önümüzdeki günlerde satışa sunulacağını bildirdi.Bu süreçte taraftarlardan dijital taraftar kartlarını almalarını isteyen Gökhan Karagöl, kart başvuru detaylarının kulübün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını aktardı.Yeni sezonda stadyuma girişlerin Biletinial firması ile dijital sistem üzerinden gerçekleşeceğini anımsatan Karagöl şunları kaydetti:"Bu nedenle her taraftarımızın kendi adına tanımlanmış dijital taraftar karta sahip olması gerekmektedir. Ayrıca çipli TC kimlik kartı ile birlikte maçlara çok daha kolay ve hızlı şekilde giriş yapabilecek. Dijital kartlar ve kombine biletlerin, sadece kolay ve hızlı geçiş imkanı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda tribünlerimizde oluşturacağımız güçlü birlikteliğin ve aidiyet duygusunun da temelini oluşturacaktır. Vefa sezonunda, tribünleri dolu görmek en büyük arzumuz. Bu nedenle tüm Yiğidoları, hem dijital kartlarını almaya hem de kombinelere her zamankinden daha fazla ilgi göstermeye davet ediyoruz."Transfer çalışmaları hakkında da değerlendirmede bulunan Gökhan Karagöl, şunları aktardı:"Takımımıza katkı sağlayacağına inandığımız, bizi hedeflerimize taşıyacak isimlerle görüşmelerimiz aralıksız sürüyor. 2. etap Bolu kampımıza yeni transferlerimizin de katılması planlanmaktadır. Bu süreçte gösterdiğiniz sabır ve verdiğiniz destek bizim için çok değerli. Hep birlikte daha güçlü olacağız. Bir kulübün sürdürülebilir başarısı için en önemli unsurlardan biri şüphesiz sponsorluktur. Bu doğrultuda, yönetim kurulu üyelerimizle birlikte sponsorluk anlaşmalarımıza yönelik yoğun bir mesai harcıyoruz. Tüm çalışmalar tamamlandığında, bu anlaşmaları siz değerli taraftarlarımızla paylaşmaktan büyük mutluluk duyacağız."Karagöl, Sivasspor'un 58. yılında, "Vefa Sezonu" temasıyla çıktıkları yolda camianın her bir ferdinin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Bu özel sezonda, birlik ve beraberlik içinde daha büyük hedeflere yürümek için sizlerin desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Vefamız da inancımız da Sivasspor için." ifadelerini kullandı.