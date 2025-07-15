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Durant, "önemsiz" bir başparmak ameliyatı geçirdi

7 Temmuz 2025'te gerçekleşen tarihi yedi takımlı takasın ardından Houston Rockets'a katılan Kevin Durant'in, bu süreçte küçük bir başparmak ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı.

calendar 15 Temmuz 2025 11:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Durant, 'önemsiz' bir başparmak ameliyatı geçirdi
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7 Temmuz 2025'te gerçekleşen tarihi yedi takımlı takasın ardından Houston Rockets'a katılan Kevin Durant'in, bu süreçte küçük bir başparmak ameliyatı geçirdiği ortaya çıktı.

PaperCity Magazine'e konuşan kaynaklar, işlemin önemsiz olduğunu ve Durant'in kampta hazır olacağını aktardı.

Durant'in ameliyatı daha önce kamuoyuna yansımamıştı. Takım doktorlarının yaptığı incelemeler sonrası Rockets yönetimi işlemi "önemsiz" olarak değerlendirdi.


36 yaşındaki yıldız oyuncu, Phoenix Suns'taki son sezonunda takımı sayı olarak sırtlasa da (maç başına 26.6 sayı), baldır ve bilek sakatlıkları ile sonu yine bilek burkulmasına varan bir süreç nedeniyle sezon boyunca birçok kritik maçta forma giyememişti.

Suns, sezon başında iyi bir performans sergilese de Durant'in forma giymediği 20 maçta yalnızca 3 galibiyet alarak Batı Konferansı'nda 11. sırada kaldı ve playoff trenini kaçırdı.

Tüm bunlara rağmen Durant, 11 Şubat'ta Memphis Grizzlies karşısında 30 bin sayı barajını aşarak NBA tarihine geçti ve ligdeki tüm takımlara karşı 40 sayı atan yalnızca ikinci oyuncu (LeBron James ile birlikte) olmayı başardı.

17 yıllık NBA kariyerinde 15 All-Star seçilmesi, 2 şampiyonluk ve 4 sayı krallığı bulunan Durant'in kariyer ortalamaları 1.123 maçta 27.2 sayı, 7.0 ribaunt ve 4.4 asist düzeyinde.

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