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Paris FC'den Batista Mendy atağı!

Ligue 1 ekiplerinden Paris FC, Batista Mendy için Trabzonspor ile görüşme gerçekleştirdi. Fransız ekibi, bordo-mavililerin istediği bonservis bedelini yüksek buldu.

calendar 14 Temmuz 2025 20:13
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Paris FC'den Batista Mendy atağı!
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Yeni sezon için hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un yıldız oyuncusu için Fransa ekibi harekete geçti.

Foot Mercato'nun haberine göre, Fransa Ligue 1'in yeni ekiplerinden Paris FC, Trabzonspor'un yıldız oyuncusu için görüşme gerçekleştirdi.

Trabzonspor ile 25 yaşındaki Fransız oyuncu için görüşme gerçekleştiren Paris FC, bordo-mavililerin istediği bonservis bedelini yüksek bulduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz sezon bordo mavili formayı 43 kez sırtına geçiren Mendy, 4 gol, 4 asistlik katkı sağladı.

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